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Турция готова оказывать помощь сектору Газа в течение всего месяца Рамадана

Политика

Ежедневно помощь будет предоставляться порядка 1 тыс. человек

Анкара, 7 мая 2019, 13:12 — REGNUM  Турецкое агентство по сотрудничеству и координации окажет гуманитарную помощь палестинцам на оккупированных территориях Западного берега реки Иордан, сообщает 7 мая Anadolu Ajansi.

Поддержка будет оказываться на протяжении всего священного месяца Рамадан. Ежедневно помощь будет предоставляться порядка 1 тыс. человек.

Напомним, с марта 2018 года на оккупированных Израилем территориях Западного берега реки Иордан проходят массовые акции протеста, вызванные переносом американского посольства из Тель-Авива в Иерусалим. В ходе столкновений были убиты свыше 200 палестинцев.

Продолжающиеся беспорядки и столкновения на палестино-израильской границе привели к бедственному положению местного населения. Турция оказывает активную дипломатическую, гуманитарную и информационную поддержку Палестине.

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Беспорядки и столкновения с полицией в Израиле и Палестине
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