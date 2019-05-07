Москва, , 12:57 — REGNUM

Следующая встреча министра иностранных дел России Сергея Лаврова и госсекретаря США Майка Помпео состоится уже через неделю. По информации источника в МИД РФ, переговоры запланированы на 14 мая и пройдут в Сочи.

Сегрей Лавров Иван Шилов © ИА REGNUM

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«Об этом стороны договорились в ходе переговоров в Финляндии», — приводит ТАСС слова представителя российского внешнеполитического ведомства.

Как сообщало ИА REGNUM, глава МИД РФ Сергей Лавров и госсекретарь США Майк Помпео встречались накануне, 6 мая, на полях министерской сессии Арктического совета в финском городе Рованиеми. Российский министр назвал встречу хорошей и очень конструктивной. По его словам, стороны сосредоточились на обсуждении реальной политики, а не скандальных публичных заявлений.

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Помпео оценил переговоры с Лавровым

В свою очередь Помпео также положительно оценил переговоры с Лавровым.