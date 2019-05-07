Никто не отменял стратегию Порошенко «ни войны, ни мира» — эксперт

Киев, , 12:51 — REGNUM Новый командующий Операцией Объединенных сил (ООС) в Донбассе генерал-лейтенант ВСУ Александр Сирский продолжит реализовывать на Донбассе военную стратегию «ни войны, ни мира». Об этом 7 мая заявил в эфире одного из украинских телеканалов полковник запаса вооруженных сил Украины (ВСУ) Олег Жданов, комментируя отставку командующего ООС генерал-лейтенанта Сергея Наева.

«Задачи останутся те же самые, никто не отменял стратегию президента Порошенко «ни войны, ни мира». Никто не отменял те задачи, которые ставились перед генералом Наевым… На ход операции может повлиять только одно — изменение стратегии самого президента страны. Если стратегию сменят, то и ход операции изменится», — рассказал Жданов.

Он выразил уверенность, что новый президент Украины Владимир Зеленский заменит людей на ключевых должностях в ВСУ.

«Ключевые должностные лица в вооруженных силах Украины будут заменены командой нового президента… Подождем до инаугурации нового президента, тогда узнаем насколько изменится его стратегия, и насколько это повлияет на ход ООС», — добавил полковник.

Как сообщало ИА REGNUM, 6 мая президент Порошенко отстранил генерал-лейтенанта Сергея Наева от командования ООС на Донбассе. Вместо него командование ООС возглавил генерал Александр Сирский. В 2014 году Сирский занимал должность начальника штаба АТО. Был одним из главных командиров АТО во время боев за Дебальцево зимой 2015 года.

Напомним, 2 мая Наев заявил, что за год проведения ООС на Донбассе украинские войска вернули под контроль правительства Украины территорию общей площадью до 24 км², в частности пять населенных пунктов.

По его словам, украинские силовики проверили на наличие взрывоопасных предметов более 4500 га, уничтожено более 52 тыс взрывоопасных предметов. При этом восстановлено 1000 га территорий, которые уже используются в хозяйственных целях.