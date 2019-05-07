Полпред правительства Бурятии при президенте РФ уходит в отставку?

Улан-Удэ, , 12:54 — REGNUM Полпред правительства Бурятии при президенте России Мункожап Бадмаев отправлен в отставку. Решение было принято, как сообщает региональный телеканал АТВ, главой республики Алексеем Цыденовым.

Однако официального подтверждения этой информации нет. В пресс-службе правительства сообщили корреспонденту ИА REGNUM, что указа об отставке пока не было.

Чиновник стал руководителем представительства в сентябре 2017 года. До этого несколько месяцев работал исполняющим обязанности зампреда по инфраструктурному развитию республики.

Между тем эксперты уже называют две возможные кандидатуры на место главы полпредства в Москве — это министр по инвестициям Антон Виноградов и бывший советник главы Бурятии — Валерий Галицкий.