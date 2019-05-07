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Полпред правительства Бурятии при президенте РФ уходит в отставку?

Политика

Об увольнении сообщил местный телеканал

Улан-Удэ, 7 мая 2019, 12:54 — REGNUM  Полпред правительства Бурятии при президенте России Мункожап Бадмаев отправлен в отставку. Решение было принято, как сообщает региональный телеканал АТВ, главой республики Алексеем Цыденовым.

Однако официального подтверждения этой информации нет. В пресс-службе правительства сообщили корреспонденту ИА REGNUM, что указа об отставке пока не было.

Чиновник стал руководителем представительства в сентябре 2017 года. До этого несколько месяцев работал исполняющим обязанности зампреда по инфраструктурному развитию республики.

Между тем эксперты уже называют две возможные кандидатуры на место главы полпредства в Москве — это министр по инвестициям Антон Виноградов и бывший советник главы Бурятии — Валерий Галицкий.

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Отставки и назначения
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