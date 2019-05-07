Что у Зеленского дошло до униатов – руки или ноги?

Станислав Стремидловский, , 12:43 — REGNUM

После значительной задержки, которая начинала выглядеть уже демонстративно неприличной, избранный президент Украины Владимир Зеленский и глава Украинской греко-католической церкви архиепископ Святослав Шевчук наконец-то встретились и посмотрели друг другу глаза в глаза. Как сообщает пресс-служба УГКЦ, Шевчук принял Зеленского в понедельник, 6 мая, в своей резиденции при патриаршем соборе Воскресения Христова в Киеве. Некоторые украинские эксперты, обратив внимание на фотографию, где архиепископ показывает президенту книгу об истории украинских греко-католиков, не смогли не задать вопрос, рассказал ли лидер униатов о митрополите Андрее Шептицком, который «и Сталину, и Гитлеру поздравления присылал».

Ехидно, но оправдано. С учетом того, что УГКЦ стала, похоже, последней в длинном ряду религиозных конфессий, которые решил обойти новый глава государства. Напомним, что обход он начал 30 апреля, посетив в этот день (приводим в той последовательности, которая была) главу Православной церкви Украины митрополита Епифания, почетного патриарха ПЦУ Филарета, предстоятеля Украинской православной церкви Московского патриархата митрополита Киевского и всея Украины Онуфрия. 2 мая избранный президент встретился с муфтиями и мусульманскими религиозными деятелями. Наконец, вчера, 6 мая, в столице Зеленский принял делегацию членов Совета раввинов Украины, завершив день общением с архиепископом Шевчуком. При этом официальная страница в Facebook «Команда Зеленьского» в записи от 6 мая сообщила: «Событие дня — встреча Владимира Зеленского с представителями Совета раввинов Украины… Более того, участники задекларировали свою поддержку всех мирных инициатив новоизбранного президента». Об униатах не говорилось ни слова.

А вот как сами греко-католики рассказывали о контакте с Зеленским. «В ходе встречи был поднят целый ряд важных для будущего независимой и соборной Украины вопросов и роли УГКЦ в этих процессах, — писала пресс-служба униатов. — Отдельно блаженнейший Святослав напомнил о важности Всемирного конгресса украинцев и большой украинской диаспоры в области поддержки нашего государства на мировой арене, а также о необходимости надлежащего ответа на вызовы гибридной войны, которую страна-агрессор ведет против Украины с помощью пропаганды и дезинформации. Глава УГКЦ вспомнил о проблеме массовой эмиграции молодежи с Украины и роль Церкви, которая не только в том, чтобы предоставить надлежащую пастырскую опеку эмигрантам, но и чтобы позаботиться об их связи с Родиной… Зеленский, в частности, поблагодарил архиерея за служение, которое осуществляет УГКЦ на оккупированных территориях Донбасса и в аннексированном Крыму, сохраняя таким образом связь с этими гражданами Украины и предоставляя им надлежащую опеку».

Нельзя не увидеть претензий УГКЦ на монополизацию духовного окормления как украинской диаспоры, так и трудовых мигрантов. При этом греко-католики как бы «не заметили» того, что на это же претендует и Православная церковь Украины. В частности, почетный патриарх Филарет, решивший переиграть ставшую условием выдачи томоса об автокефалии ПЦУ константинопольским патриархом Варфоломеем передачу в юрисдикцию Фанара всех заграничных приходов непризнанной Украинской православной церкви Киевского патриархата, вошедшей в новосозданную Церковь. Амбиции греко-католиков велики и в отношении всей Украины. На днях лидеру униатов присвоили звание почетного гражданина Львова. Выступая с речью, архиепископ Шевчук заявил, что «сегодня нашей Церкви нелегко добывать себе место под солнцем в разных городах Украины, однако именно во Львове мы чувствуем себя дома», поэтому «Львов имеет особое призвание в отношении всей Украины». И назвал его «западными воротами Украины в Европу».

Однако, похоже, что избранный президент иначе видит миссию греко-католиков и их базового города. Вряд ли случайно он обратил их внимание на Крым и Донбасс. Похоже, Зеленский намекает униатам на то, что в первую очередь и прежде всего они должны заниматься делами собственно «единой Украины». Но как? Ведь греко-католики и раньше не в состоянии были перехватить Крым и Донбасс у православных. А сейчас они проигрывают эти регионы даже католикам латинского обряда. Местные католические общины в Крыму и Севастополе чувствуют себя вполне нормально. Что касается Донецкой и Луганской народных республик, то с ними Ватикан работает без униатских посредников через апостольского нунция на Украине архиепископа Клаудио Гуджеротти. Святой престол как напрямую, так и опосредовано передает в Донбасс гуманитарную помощь, отчего нунций имеет возможность бывать в Донецке и Луганске.

Греко-католикам же туда вход закрыт. Отметим также, что, на наш взгляд, вряд ли Зеленскому понравится идея униатов стать монопольным каналом связи с украинской диаспорой и ограничить внешнюю политику исключительно Западом. В ходе встречи с лидерами исламской общины избранный президент, как рассказывал один из участников встречи, муфтий Саид Исмагилов, говорил, что «нужно привлекать иностранных инвесторов с инвестициями в различные отрасли экономики, в том числе и из мусульманских стран». На ум приходит пока что единственное исламское государство, которое способно и делало такое, — это Турция. Да и сам избранный президент после второго тура голосования провел свой кратковременный отдых в турецком городе Бодрум, что определенным образом характеризует его внешнеполитические приоритеты.

Так что выстраивать отношения с Зеленским униатам будет совсем непросто. Может получиться так, что их диалог будет в итоге сведен к поддержанию «холодного мира» и обмену ничего не значащими поздравлениями с праздниками и юбилейными датами.