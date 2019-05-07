В Бангладеш запустили скоростной поезд индонезийской компании PT INKA

Дакка, , 12:48 — REGNUM Железнодорожное сообщение Бангладеш растет с запуском Bonolota Express, высокоскоростного поезда, который имеет 12 вагонов вместимостью 927 человек, произведенного индонезийской компанией PT INKA, сообщает Antaranews.

Издание отмечает, что индонезийская компания в третий раз выходит на железнодорожный рынок Бангладеш, после того, как экспортировала 200 поездов в 2006 и 2016 годах.

Министр железных дорог Бангладеш Нурул Ислам Суджон высоко оценил запуск индонезийского скоростного поезда Bonolota Express.

«Это очень важно для правительства Бангладеш на фоне усилий страны по дальнейшему улучшению межгородского сообщения», — заявил министр.

Известно, что правительство Бангладеш выделило сотни миллионов долларов на развитие железнодорожной отрасли. Эта возможность была успешно использована индонезийской компанией PT INKA, которой удалось выиграть тендер железной дороги Бангладеш на сумму 100,89 млн долларов США.

Напомним, Bonolota Express курсирует по маршруту Раджшахи-Дакка с конца апреля 2019 года. Время в пути сократилось на час и занимает 4,5 часа. Поезд оснащен туалетами, удобными креслами, Wi-Fi и системой для зарядки мобильных телефонов.

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