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Савченко ждёт от Зеленского того, что не удавалось ни одному главе Украины

Политика

Парламентарий возлагает на нового президента большие надежды

Киев, 7 мая 2019, 12:39 — REGNUM  Избранный президент Украины Владимир Зеленский должен оградить страну от внешнего влияния Запада и Востока. Такие требования к новому главе государства в эфире политического ток-шоу «Эпицентр украинской политики» на телеканале NesOne озвучила депутат Верховной рады Украины Надежда Савченко. Парламентарий отметила, что это не удавалось сделать ни одному предыдущему украинскому лидеру.

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«У нас всегда есть влияние Запада или Востока. Поэтому нужно уходить от внешнего влияния, но не потерять при этом союзников. Для этого нужно иметь мудрость и хороших советников», — отметила Савченко.

По мнению депутата, шоумену будет непросто управлять государством, Зеленскому, по словам Савченко, «предстоит трудный путь»: «Против него будут задействованы все политтехнологии, чтобы партия «Слуга народа» набрала меньше процентов, чем Зеленский. Но бороться за это стоит, если есть соответствующая идея».

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Как сообщало ИА REGNUM, согласно окончательным, официальным результатам второго тура выборов президента Украины, который состоялся 21 апреля, с большим отрывом от своего оппонента победу одержал кандидат от партии «Слуга народа», шоумен Владимир Зеленский. Он набрал 73,22% голосов, действующего президента Петра Порошенко поддержали 24,45% избирателей. Инаугурация нового главы государства состоится 19 мая.

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Политическая жизнь Украины
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