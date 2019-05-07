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Посол Таджикистана вручил верительные грамоты главе МИД Ирана

Политика

Посла принял глава МИД Ирана Мухаммад Джавад Зариф

Тегеран, 7 мая 2019, 12:49 — REGNUM  Чрезвычайный и полномочный посол Таджикистана в Иране Низомиддин Зохиди вручил копии верительных грамот министру иностранных дел Ирана Мухаммаду Джавад Зарифу. Об этом сообщили в пресс-службе МИД Таджикистана.

6 мая в Тегеране во время переговоров стороны обсудили текущее состояние и перспективы развития двустороннего сотрудничества между странами. Министр поздравил дипломата с началом миссии и пожелал ему успехов.

Как сообщало ИА REGNUM, 10 апреля президент Таджикистана Эмомали Рахмон назначил послом республики в Иране Низомиддин Зохиди. Ранее дипломат занимал должность первого заместителя министра иностранных дел.

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