Посол Таджикистана вручил верительные грамоты главе МИД Ирана

Тегеран, , 12:49 — REGNUM Чрезвычайный и полномочный посол Таджикистана в Иране Низомиддин Зохиди вручил копии верительных грамот министру иностранных дел Ирана Мухаммаду Джавад Зарифу. Об этом сообщили в пресс-службе МИД Таджикистана.

6 мая в Тегеране во время переговоров стороны обсудили текущее состояние и перспективы развития двустороннего сотрудничества между странами. Министр поздравил дипломата с началом миссии и пожелал ему успехов.

Как сообщало ИА REGNUM, 10 апреля президент Таджикистана Эмомали Рахмон назначил послом республики в Иране Низомиддин Зохиди. Ранее дипломат занимал должность первого заместителя министра иностранных дел.

Читайте ранее в этом сюжете: Назначен новый посол Таджикистана в Иране