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Замглавы бундестага об отмене итогов выборов мэра Стамбула: «Это война!»

Политика

В Берлине резко отреагировали на назначение новых выборов в Турции

Берлин, 7 мая 2019, 12:29 — REGNUM  Аннулирование итогов выборов мэра Стамбула в Турции вызвало шквал критики в Германии. Берлин увидел в этом политическую подоплеку, передает канал n-tv 7 мая.

«Я крайне обеспокоена, — заявила газете Tagesspiegel вице-председатель бундестага Клаудия Рот. — Это объявление войны против остатков демократии!»

По ее словам, отмена результатов выборов стала итогом «массивного давления сверху».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее высший избирательный совет Турции отменил итоги выборов мэра Стамбула, где победу с незначительным перевесом одержал кандидат от оппозиционной Республиканской народной партии Экрем Имамоглу. Его соперником был бывший премьер-министр Турции, кандидат от правящей Партии справедливости и развития Бинали Йылдырым.

Новые выборы пройдут 23 июня.

Читайте ранее в этом сюжете: ЕС потребовал от Турции обоснований отмены результатов выборов в Стамбуле

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Политическая жизнь Германии
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