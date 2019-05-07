Замглавы бундестага об отмене итогов выборов мэра Стамбула: «Это война!»

Берлин, , 12:29 — REGNUM Аннулирование итогов выборов мэра Стамбула в Турции вызвало шквал критики в Германии. Берлин увидел в этом политическую подоплеку, передает канал n-tv 7 мая.

«Я крайне обеспокоена, — заявила газете Tagesspiegel вице-председатель бундестага Клаудия Рот. — Это объявление войны против остатков демократии!»

По ее словам, отмена результатов выборов стала итогом «массивного давления сверху».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее высший избирательный совет Турции отменил итоги выборов мэра Стамбула, где победу с незначительным перевесом одержал кандидат от оппозиционной Республиканской народной партии Экрем Имамоглу. Его соперником был бывший премьер-министр Турции, кандидат от правящей Партии справедливости и развития Бинали Йылдырым.

Новые выборы пройдут 23 июня.

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