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Собянин уволил главу департамента ЖКХ Москвы

Политика

И назначил нового

Москва, 7 мая 2019, 12:26 — REGNUM  Мэр Москвы Сергей Собянин сменил руководителя департамента жилищно-коммунального хозяйства столицы. Распоряжения опубликованы на официальном портале мэра и правительства Москвы.

Руководитель департамента Гасан Гасангаджиев 6 мая освобождён от занимаемой должности и уволен с государственной службы по собственной инициативе. На его место 7 мая назначен Александр Соловьёв. Правительство Москвы заключит с Соловьёвым контракт на срок полномочий мэра.

Как сообщало ИА REGNUM, в марте Сергей Собянин назначил Дениса Тихонова на должность министра правительства, руководителя департамента экономической политики и развития столицы.

Читайте ранее в этом сюжете: Собянин назначил нового главу департамента экономической политики Москвы

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