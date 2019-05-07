Собянин уволил главу департамента ЖКХ Москвы

Москва, , 12:26 — REGNUM Мэр Москвы Сергей Собянин сменил руководителя департамента жилищно-коммунального хозяйства столицы. Распоряжения опубликованы на официальном портале мэра и правительства Москвы.

Руководитель департамента Гасан Гасангаджиев 6 мая освобождён от занимаемой должности и уволен с государственной службы по собственной инициативе. На его место 7 мая назначен Александр Соловьёв. Правительство Москвы заключит с Соловьёвым контракт на срок полномочий мэра.

Как сообщало ИА REGNUM, в марте Сергей Собянин назначил Дениса Тихонова на должность министра правительства, руководителя департамента экономической политики и развития столицы.

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