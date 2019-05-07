Генпрокурор Украины Луценко готов сотрудничать с Зеленским

Киев, , 12:23 — REGNUM Соратник действующего президента Украины Петра Порошенко Юрий Луценко готов сотрудничать с новым президентом Украины Владимиром Зеленским. Об этом чиновник заявил 7 мая, сообщило информационное агентство «УНН».

"Никаких консультаций или переговоров с командой новоизбранного президента Зеленского я не веду, потому что не вижу в этом необходимости. Я действительно готов и открыт к сотрудничеству с новоизбранным президентом и готов в любой момент общаться с ним на темы, которые его интересуют», — рассказа Луценко.

Он также отметил, что отдельных членов команды нового президента Украины не стоит защищать при помощи информационных атак на генерального прокурора.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Юрий Луценко заявил, что готов уйти в отставку, если такое решение будет принято Верховной радой. Луценко отметил, что избрание нового президента Украины не означает, что он автоматически должен уйти с занимаемой должности.

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