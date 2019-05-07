Минск призывает ЕС к базовому соглашению

Братислава, , 12:01 — REGNUM В ходе состоявшихся 6 мая в Братиславе переговоров глав МИД стран-участниц Вышеградской группы и программы Евросоюза для постсоветских республик «Восточное партнёрство» замминистра иностранных дел Белоруссии Олег Кравченко призвал ЕС к началу переговоров по заключению базового договора с Белоруссией. Об этом сообщает пресс-служба МИД Белоруссии по итогам переговоров.

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Кравченко в своём выступлении «акцентировал необходимость наращивания проектного сотрудничества в сферах транспорта, энергетики, связи, цифровой экономики в целях повышения взаимосвязанности между ЕС и странами-партнерами. Призвал Европейский союз к началу переговоров по заключению базового договора с Белоруссией».

Замминистра иностранных дел Белоруссии на мероприятии встретился с еврокомиссаром по вопросам расширения и добрососедства Йоханнесом Ханом и с генсеком Европейской службы внешних действий (ЕСВД) Хельгой Шмид, представителями руководства МИД стран «Восточного партнёрства» и «Вышеградской группы». Участники мероприятия обсудили итоги реализации и перспективы «Восточного партнерства» в предстоящее десятилетие, вклад этой программы ЕС в укрепление региональной безопасности, развитие взаимосвязанности, инфраструктуры, энергетики и контактов между людьми.

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Напомним, взамен на «разворот на Запад» Евросоюз ослабил применение санкций к официальному Минску. Однако главу МИД Белоруссии Владимира Макея не устраивает формат двусторонних отношений и поэтому белорусская дипломатия добивается подписания нового соглашения с Евросоюзом о базовых принципах двустороннего сотрудничества. В феврале премьер-министр Белоруссии Сергей Румас во время переговоров с еврокомиссаром по бюджету и человеческим ресурсам Гюнтером Эттингером заявил, что отсутствие базового соглашения с ЕС контрпродуктивно и для Минска, и для Брюсселя.

Брюссель увязывает подписание базового соглашения с выполнением своих рекомендаций и подписанием документа «Единая структура поддержки» (Single Support Framework), в рамках которого ЕС оказывает финансовую помощь. Невыполнение Минском рекомендаций ЕС, конфликт с Литвой из—за БелАЭС и ряд других проблем сорвали не одни сроки подписания к базовому соглашению.

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Отметим, что ещё в декабре 2017 замглавы МИД Белоруссии Олег Кравченко заявил прессе о на финальной стадии согласования документа о приоритетах партнёрства. По его словам, якобы оставалось осталось всего несколько технических моментов. Он заверял, что базовое соглашение будет подписано в начале 2018 года.