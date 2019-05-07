Словакия откладывает запуск двух энергоблоков АЭС Моховце

Братислава, , 12:06 — REGNUM Словакия откладывает запуск 3-го и 4-го энергоблоков атомной электростанции Моховце после протеста со стороны Австрии, пишет газета Salzburger Nachrichten 7 мая.

По словам генерального директора эксплуатирующей АЭС компании Slovenske Elektrarne Бранислава Стричека, запуск 3-го энергоблока откладывается до ноября 2019 или даже до марта 2020 года. Ранее планировалось ввести его в эксплуатацию в июне.

Канцлер Австрии Себастьян Курц выразил удовлетворение этим решением:

«Это первый шаг в правильном направлении. Но мы не уступим, пока все проблемы нашей безопасности не будут решены».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее власти Австрии выразили протест против расширения словацкой АЭС Моховце, находящейся в 160 км от Вены. Канцлер Австрии предложил Европейскому союзу полностью отказаться от ядерной энергии.

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