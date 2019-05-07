В Индонезии предложили перенести столицу на «Тысячу островов»

Джакарта, , 12:04 — REGNUM Вице-спикер Палаты представителей Индонезии Фахри Хамза предложил перенести столицу страны на тропические острова к северу от побережья Джакарты, сообщает Antaranews.

По его словам, если правительство Индонезии серьезно относится к переносу столицы, то оно должно использовать морскую концепцию.

«Я предлагаю выбрать округ «Тысяча островов», расположенный недалеко от Джакарты. Таким образом, перенос столицы обойдется дешевле. Нет необходимости менять остров, если вы хотите просто переместить офисы», — отметил Фахри Хамза.

Издание отмечает, что остров Ява, где расположена столица Индонезии Джакарта, населяют 57% всего населения страны. В то время как многие другие острова пусты.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент Индонезии Джоко Видодо обсудил вопрос о перемещении столицы с главами государственных учреждений страны.

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