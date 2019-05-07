Международные организации ООН планируют усилить партнерство с Казахстаном

Вена, , 12:01 — REGNUM Заинтересованность в углублении партнерства с Казахстаном выразили международные организации Венского отделения ООН, сообщили 7 мая в министерстве иностранных дел Казахстана.

6 мая во время рабочего визита в Австрию глава МИД республики Бейбут Атамкулов встретился с руководителями международных организаций. На встрече с заместителем генерального секретаря ООН, исполнительным директором Управления ООН по наркотикам и преступности (УНП ООН) Юрием Федотовым стороны обсудили вопросы борьбы с незаконным оборотом наркотиков.

Атамкулов также встретился с генеральным директором Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Юки Амано. Стороны обсудили открытие банка низкообогащенного урана МАГАТЭ на территории Казахстана.

Исполнительный секретарь Организации Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ОДВЗЯИ) Лассина Зербо отметил историческую роль первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева в закрытии Семипалатинского полигона.

Как сообщало ИА REGNUM, 30 апреля председатель МАГАТЭ Корнел Ферута заявил, что первая партия низкообогащенного урана поступит в банк Казахстана в 2019 году.

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