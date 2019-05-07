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На Украине рассказали, что грозит Порошенко при повторной неявке на допрос

Политика

Сегодня, 7 мая, Порошенко в очередной раз не явился на допрос в Генпрокуратуру

Киев, 7 мая 2019, 11:36 — REGNUM  В случае повторной неявки президента Украины Петра Порошенко на допрос Генпрокуратура будет просить суд оштрафовать его, заявил начальник управления специальных расследований украинского надзорного ведомства Сергей Горбатюк.

«На сегодняшний день [принудительный] привод применить нельзя, если будет повторная неявка, то будем обращаться в суд, чтобы наложить штраф», — сказал Горбатюк в эфире телеканала «112 Украина».

Как сообщало ИА REGNUM, сегодня, 7 мая, Порошенко в очередной раз не явился на допрос в Генпрокуратуру для подписания протокола его первых показаний в деле о расстреле людей на Майдане в 2014 году.

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