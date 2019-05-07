Порошенко проигнорировал допрос по делу о расстрелах во время Майдана

Киев, , 11:35 — REGNUM Действующий президент Украины Пётр Порошенко не явился на допрос в Генеральную прокуратуру, куда был вызван 7 мая в качестве свидетеля по делу о расстрелах людей во время протестных акций на майдане в 2014 году. Об этом журналистам сообщил начальник управления спецрасследований Гнпрокуратуры Сергей Горбатюк, передаёт телеканал «112. Украина».

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Горбатюк добавил, что о причинах неявки главы государства сообщено не было, со следователем никто не связывался. Также, по его словам, не поступало и просьб о переносе допроса. Начальник управления заявил, что надзорный орган и дальше будет вызывать Порошенко. В случае повторной неявки, ведомство обратится в суд, по решению которого будет наложен штраф.

«Это мы реализуем после прекращения полномочий Порошенко как президента», — сказал представитель Генпрокуратуры.

Горбатюк пояснил, что следователи вызвали Порошенко после того, как тот во время публичных выступлений рассказал о новых данных, о которых не сообщал раньше.

Как сообщало ИА REGNUM, по официальной версии Киева, демонстрантов и правоохранителей во время Майдана расстреливали по приказу бывшего президента Украины Виктора Януковича. Напомним, 20 февраля 2014 года на Майдане погибли 53 человека.

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Зачем прокуратура Украины вызвала Порошенко на допрос

В ноябре 2017 года в эфире итальянского телеканала Matrix Canale 5 вышел документальный фильм Джана Микалессина. Журналист и его коллеги нашли в Европе трёх снайперов, рассказавших о событиях 2014 года. По их словам, за расстрелом людей стоял Михаил Саакашвили, действия стрелков координировали лидеры Майдана и американский офицер.

Напомним, в начале февраля 2019 года украинский генпрокурор Юрий Луценко заявил, что следствие по делу о «расстрелах» на майдане в феврале 2014 года завершено, подозреваемыми по нему являются свыше 160 человек из силовых ведомств Украины. При этом 150 из них уже находятся на скамье подсудимых. Кроме этого, по данным украинского генпрокурора, к ним «заочно добавятся еще полтора десятка во главе с Януковичем и руководителями силовых структур», которые якобы виновны в том, что отдали этот приказ.

7 мая 2019 года на допрос в Генпрокуратуру в качестве свидетеля по делу о гибели людей во время Майдана в 2014 году был вызван президент Украины Пётр Порошенко.

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