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В Сенегале упразднена должность премьер-министра в пользу президента

Политика

В Сенегале был принят законопроект об упразднении должности премьер-министра

Дакар, 7 мая 2019, 11:47 — REGNUM  Парламент Сенегала принял законопроект, упраздняющий должность премьер-министра.

По информации танзанийского новостного издания «ZanzibarLeo», за законопроект проголосовало 124 депутата, семеро членов парламента выступили против, еще семеро воздержались.

Как сообщил министр юстиции Сенегала Малик Салл, данная мера позволит президенту страны прямо осуществлять реализацию, контроль и оценку общественной политики. Кроме того, упразднение должности премьер-министра сократит бюджет на 330 миллионов долларов США в течение ближайших четырех лет.

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Зарубежная хроника
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