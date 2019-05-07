В Ливии продолжается конфликт, несмотря на просьбу ООН о кратком перемирии

Триполи, , 11:41 — REGNUM ООН призвала приостановить вооруженные конфликты между войсками маршала Халифа Хафтара и правительством национального согласия в Ливии на одну неделю с целью доставки гуманитарной помощи.

По информации новостного агентства RFI Kiswahili, ожесточенные столкновения за контроль над ливийской столицей продолжаются уже в течение одного месяца, в это время местные жители соседних районов города Триполи продолжают покидать свои дома.

В своем заявлении миссия Организации Объединенных Наций в Ливии обратилась к сторонам конфликта с просьбой приостановить вооруженные столкновения 6 мая этого года, в день начала священного месяца Рамадан.

Враждующие стороны ливийского конфликта пока не прокомментировали призыв ООН.

Бомбардировки продолжались всю ночь в южных районах столицы Ливии, где войска Хафтара разрушили укрепления боевиков, выступающих за правительство национального согласия.

Как сообщают представители ООН, столкновения в Ливии стали причиной бегства более 50 000 ливийских граждан из своих домов.