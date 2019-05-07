Военные Турции применят искусственный интеллект для вычисления преступников

Анкара, , 11:51 — REGNUM Командование Внутренних войск Турции при помощи отечественной системы «умного» патрулирования JADU сможет гораздо оперативнее выявлять преступные элементы. По сообщению турецкого новостного агентства Anadolu Ajansı, принцип действия новой системы объяснил начальник местного отделения интегрированной системы информирования и связи Внутренних войск JEMUS подполковник Хасан Мутлу. Он указал на то, что в рамках нее был модернизирован модуль считывания эмоций, возраста и пола DUYCAM, и пояснил: «Здесь для установления эмоций, возраста и пола нами был адаптирован искусственный интеллект. Он видит нас как совокупность уникальных примет и, путем анализа, помогает быстрее найти нужных лиц. Модуль обеспечивает обработку данных лиц на любом общественном собрании, неуравновешенных, или сбитых с толку людей». словам подполковника Мутлу, добытые модулем сведения доводятся до сотрудников Внутренних войск, которые самостоятельно занимаются фотоматериалами. Запрограммированная на распознание разыскиваемых «умная» камера, носимая патрулями, подаёт сигнал, когда лицо встревожено или напугано. Она значительно сэкономит время сотрудников сил правопорядка при проверке документов, направляя их сразу к разыскиваемым. Система, которая начнет использоваться в ближайшие сроки, будет транспарентна для граждан.