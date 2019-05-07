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Китай как ни в чем не бывало продолжает готовиться к переговорам с США

Политика

«Что сейчас наиболее важно, мы надеемся, что американская и китайская стороны вместе сделают шаг навстречу», — МИД Китая

Пекин, 7 мая 2019, 11:24 — REGNUM  Китайская торговая делегация готовится отправиться в США для проведения дальнейших консультаций по торговым вопросам, сообщили пресс-секретарь МИД Китая Гэн Шуан во время очередного пресс-брифинга, передает 7 мая агентство Синьхуа.

«Что сейчас наиболее важно, мы надеемся, что американская и китайская стороны вместе сделают шаг навстречу в стремлении достигнуть взаимовыгодных соглашений на основе взаимного уважения. Это послужит не только интересам Китая, но и интересам США. Кроме того, на это возлагает серьезные надежды и мировое сообщество», — заявил Гэн.

Напомним, что торговый представитель США Роберт Лайтхайзер несколько ранее подтвердил намерения США увеличить пошлины на китайскую продукцию в ночь с 9 на 10 мая после того, как об этом заявил 5 мая президент США Дональд Трамп. Пока на это реакции китайской стороны не последовало.

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Торговая война между Китаем и США
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