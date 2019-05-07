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В Турции представили прототип беспилотного броневика

Политика

На IDEF-2019 продемонстрирован прототип турецкого беспилотного бронеавтомобиля

Анкара, 7 мая 2019, 12:26 — REGNUM  Один из лидеров оборонной промышленности Турции, компания BMC, на 14-ой Международной выставке оборонной промышленности IDEF-2019 представила прототип беспилотного многоцелевого бронированного автомобиля Amazon с автономным режимом работы. Тактический бронеавтомобиль Amazon в конфигурации 4×4 разработан в целях защиты военнослужащих от мин и ракет. По сообщению турецкого новостного агентства Anadolu Ajansı, впервые Amazon был показан Президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану на церемонии закладки фундамента нового завода BMC в провинции Сакарья. Бронетранспортер обладает высокой маневренностью и рассчитан на семь человек. Среди технических характеристик Amazon 4X4 можно назвать систему автоматического тушения пожара, защиты от прокалывания шин, камеры видеонаблюдения и т.д. Форма днища машины позволяет рассеивать взрывную волну. Благодаря дистанционному управлению экипаж и десант, не подвергаясь опасности, выполняют разведку, уничтожают мины, взрывчатые устройства и живую силу противника. В то же время беспилотный тактический многоцелевой бронеавтомобиль Amazon при определенных условиях сможет выполнять функции в автономном режиме без вмешательства дистанционного оператора. Это станет возможным благодаря электронно-управляемой системе вождения, картографированию местности в режиме реального времени и внедренной системе искусственного интеллекта. При необходимости оператор всегда может дистанционно взять управление машиной.

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Зарубежная хроника
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