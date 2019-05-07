Всемирный банк: Пакистан собирает только половину налогов

Исламабад, , 12:28 — REGNUM 6 мая Всемирный банк опубликовал новый «Проект мобилизации государственных доходов Пакистана».

По сообщению пакистанского информационного агентства «Dawn», во Всемирном Банке считают, что для сокращения бюджетного дефицита Пакистану вовсе не нужно вводить новые налоги, как того требует Федеральная комиссия доходов. По данным Банка, на данный момент Исламабад собирает только половину из законных налогов. Если довести этот показатель до 75%, что возможно при нынешнем уровне развития страны, доходы от налогов составят 26% ВВП.

Ожидается, что для сокращения бюджетного дефицита Международная ассоциация развития (действует в рамках Всемирного Банка) выделит Пакистану 400 миллионов долларов. Также Всемирный банк считает, что Федеральная комиссия доходов должна быть реформирована, что позволит увеличить собираемость налогов.