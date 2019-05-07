Пакистанская мусульманская лига: «премьер преподнес страну МВФ на блюдечке»

Исламабад, , 11:55 — REGNUM 6 мая ведущая оппозиционная партия «Пакистанская мусульманская лига (Наваз)» выступила с жесткой критикой в адрес правительства и премьер-министра Пакистана Имрана Хана из-за кадровых перестановок.

По сообщению пакистанского информационного агентства Dawn, официальный представитель «Лиги» Марьям Аурангзеб выразила опасения по поводу назначения сотрудника МВФ (Международный Валютный Фонд) Резы Бакира управляющим Государственным Банком Пакистана (Центробанк). Ссылаясь на колониальное прошлое Британской Индии, Марьям Аурангзеб заявила, что «на этот раз Ост-Индской торговой компании даже не пришлось сражаться, так как некомпетентный премьер-министр преподнес МВФ суверенитет Пакистана на блюдечке». По словам официального представителя «Лиги», в условиях господства МВФ есть все основания опасаться за пакистанскую ядерную программу, так как кредиторы могут потребовать от нее отказаться.

Напомним, что Пакистан надеется получить кредит МВФ для спасения страны от кризиса дефицита платежного баланса. Несмотря на займы, выделенные правительствами ОАЭ, Китая и Саудовской Аравии, страна все еще нуждается в 6−7 миллиардах долларов для обслуживания внешнего долга и пополнения валютных резервов.