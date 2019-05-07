Jang: премьеры Индии и Пакистана могут встретиться на саммите ШОС

Исламабад, , 11:35 — REGNUM Главы правительств Индии и Пакистана могут встретиться «на полях» саммита ШОС (Шанхайская Организация Сотрудничества) в июне этого года.

По сообщению пакистанского информационного агентства «Jang», СМИ по обе стороны границы ожидают, что в столице Киргизии Бишкеке пройдет первая с 2013 года встреча лидеров двух стран. Пакистанский источник отмечает, что с неофициальной инициативой организации встречи выступил МИД Пакистана, причем посредниками стали Россия и Китай. Ни в индийском, ни в пакистанском внешнеполитическом ведомстве пока никак не прокомментировали эту информацию.

Информационное агентство «Jang» отмечает, что после парламентских выборов в Индии, которые завершатся в конце мая, вполне возможно смягчение позиции Нью-Дели относительно двусторонних переговоров. Напомним, что в феврале в Кашмире между двумя странами произошел вооруженный конфликт, в ходе которого был сбит индийский истребитель.