Пакистан выразил России соболезнования в связи с катастрофой SSJ 100

Исламабад, , 11:18 — REGNUM 6 мая министерство иностранных дел Пакистана выразило соболезнования России в связи с авиационной катастрофой в аэропорту «Шереметьево», жертвами которой стал 41 человек.

По сообщению пакистанского телеканала Dunya News, официальный представитель МИД Пакистана Мухаммад Фейсал написал на своей странице в социальной сети Твиттер: «Народ и правительство Пакистана выражают глубокие соболезнования в связи с потерей бесценных жизней и молятся за скорейшее выздоровление всех раненых».