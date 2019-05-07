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Пакистан выразил России соболезнования в связи с катастрофой SSJ 100

Политика

Пакистанский МИД обратился к России со словами поддержки

Исламабад, 7 мая 2019, 11:18 — REGNUM  6 мая министерство иностранных дел Пакистана выразило соболезнования России в связи с авиационной катастрофой в аэропорту «Шереметьево», жертвами которой стал 41 человек.

По сообщению пакистанского телеканала Dunya News, официальный представитель МИД Пакистана Мухаммад Фейсал написал на своей странице в социальной сети Твиттер: «Народ и правительство Пакистана выражают глубокие соболезнования в связи с потерей бесценных жизней и молятся за скорейшее выздоровление всех раненых».

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Зарубежная хроника
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