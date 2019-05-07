В Джакарте прошло заседание вице-президентов Индонезии и Аргентины

Джакарта, , 11:17 — REGNUM Вице-президент Индонезии Юсуф Калла встретился со своей коллегой из Аргентины Габриэлой Микетти в Джакарте 7 мая, сообщает Antaranews.

После встречи Юсуф Калла пояснил, что в ходе беседы с вице-президентом и министром торговли Аргентины обсуждались вопросы по расширению торговых отношений.

«На сегодняшний день объем двусторонней торговли между Индонезией и Аргентиной достиг 2 млрд долларов США, но мы все еще испытываем дефицит, потому что покупаем сельскохозяйственную продукцию у Аргентины», — заявил Юсуф Калла, добавив, что для преодоления дефицита торговых отношений, Индонезия увеличит стоимость экспорта в Аргентину.

Издание отмечает, что правительство Аргентины изучит возможности сотрудничества с Индонезией, в том числе в области сельского хозяйства, пищевой промышленности и развития инфраструктуры.

«Многие предприниматели из Аргентины заинтересованы в инвестициях в Юго-Восточную Азию, особенно в Индонезию», — отметила Габриэлла Микетти.

Напомним, для Индонезии Аргентина является вторым по величине торговым партнером в регионе Южной Америки.

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