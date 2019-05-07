Врач Ассанжа пожаловалась Верховному комиссару ООН на слежку за собой

Лондон, , 11:13 — REGNUM Личный врач основателя Wikileaks Джулиана Ассанжа заявила о предполагаемой слежке за собой в посольстве Эквадора в Лондоне и нарушении права на конфиденциальность между врачом и пациентом. Об этом пишет испанская газета El Pais 6 мая.

Доктор Сондра Кросби четырежды оценивала состояние Ассанжа с октября 2017 года по февраль 2019 года. О предполагаемой слежке за собой во время последнего визита она сообщила в письме Верховному комиссару Организации Объединенных Наций по правам человека Мишель Бачелет.

По ее словам, во время последнего визита в посольство 23 февраля «враждебность, отсутствие конфиденциальности и атмосфера запугивания были ощутимы». Визит был записан на две видеокамеры и на микрофон. Когда женщина отлучилась в продуктовый магазин, оставленные ею записи пропали из конференц-зала, где проходила встреча с пациентом, и обнаружились в руках охраны посольства.

«Право Ассанжа на конфиденциальность между доктором и пациентом было нарушено, неприкосновенность его личной информации была нарушена», — констатировала Кросби.

Как сообщало ИА REGNUM, укрывавшийся в посольстве Эквадора с 2012 года Джулиан Ассанж был арестован полицией Великобритании 11 апреля. Британский суд признал основателя портала WikiLeaks виновным в нарушении условий освобождения под залог.

В США его обвиняют в сговоре с аналитиком военной разведки с целью взлома секретного правительственного компьютера, а также его преследуют за публикацию документов Государственного департамента. Власти Швеции обвиняют Ассанжа в ряде сексуальных преступлений.

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