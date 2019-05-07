МВД Ирана: деятельность внешних врагов усиливает напряженность в стране

Тегеран, , 13:42 — REGNUM Министр внутренних дел Ирана Абдолреза Рахмани Фазли заявил, что, вводя санкции против Ирана, США пытаются усилить внутриполитическую напряженность в стране, ослабить безопасность и устроить социальные протесты, сообщило иранское информационное агентство Mehr.

По словам чиновника, конечная цель Вашингтона — ввести страну в смятение и хаос. Раннее председатель партии исламской коалиции Асадолла Бадамчян также заявил, что «марионетки» Вашингтона, проживающие в Иране, делают все, чтобы поднять в стране протесты, аналогичные событиям «зеленой революции» 2009 года. Президент Ирана Хасан Рухани призвал народ страны сплотиться и совместно противостоять усиливающемуся внешнему давлению.

Раннее госсекретарь США Майк Помпео заявил, что США отменят квоты на импорт иранской нефти для ряда государств. Квоты были введены в мае 2018 года сроком на год после выхода США из СВПД. Они позволяли ряду государств импортировать иранскую нефть в ограниченных количествах в обход санкций.

Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД), или «ядерная сделка», был заключен в 2015 году лидерами Ирана, США, Франции, Великобритании, России, Китая и Германии. Документ отменил международные санкции в отношении Ирана, связанные с его ядерной программой. В 2018 году американский президент Дональд Трамп объявил об одностороннем выходе из договора.