Китайский эксперт: КНР не присоединится к санкциям Вашингтона против Ирана

Тегеран, , 11:17 — REGNUM Китайское информационное агентство Xinhua сообщило, что в 2018 году Китай стал крупнейшим покупателем иранской нефти. Страна импортировала 22 млн тонн нефти из Исламской Республики, что удовлетворяет спрос на внутреннем рынке страны на 6,3%, сообщило иранское информационное агентство IRNA.

По мнению китайского эксперта, экс-посла КНР в Тегеране Хуа Ли Минга, в связи с существенной долей Ирана на нефтяном рынке КНР, страна не пойдет на уступки Вашингтону и не присоединится к антииранским санкциям, потому что это чревато «сдачей» своих экономических интересов. Дипломат также отметил, что Иран является важным политическим партнером Китая и одной из основных стран, поддерживающих проект «Один пояс — один путь».

Раннее госсекретарь США Майк Помпео заявил, что США отменят квоты на импорт иранской нефти для ряда государств. Квоты были введены в мае 2018 года сроком на год после выхода США из СВПД. Они позволяли ряду государств импортировать иранскую нефть в ограниченных количествах в обход санкций.

Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД), или «ядерная сделка», был заключен в 2015 году лидерами Ирана, США, Франции, Великобритании, России, Китая и Германии. Документ отменил международные санкции в отношении Ирана, связанные с его ядерной программой. В 2018 году американский президент Дональд Трамп объявил об одностороннем выходе из договора.