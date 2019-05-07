Глава Казахстана пообещал продолжить справедливую социальную политику

Нур-Султан, , 11:01 — REGNUM Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев пообещал продолжить справедливую социальную политику. Об этом глава государства сообщил 7 мая на своей странице в Twitter.

Глава республики отметил, что правительство Казахстана выполнило поручение о полной доставке адресной социальной помощи нуждающимся людям.

«Справедливая социальная политика получит активное продолжение», — добавил Токаев.

Как сообщало ИА REGNUM, 9 апреля министр труда и социальной защиты населения Казахстана Бердыбек Сапарбаев заявил, что заявление на получение адресной социальной помощи в Казахстане подали 147 тыс. человек.

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