Вторник, 7 Мая 2019 года
11:05:52 МСК

Глава Казахстана пообещал продолжить справедливую социальную политику

Политика

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев прокомментировал заявление правительства о выполнении поручения по доставке адресной социальной помощи

Нур-Султан, 7 мая 2019, 11:01 — REGNUM  Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев пообещал продолжить справедливую социальную политику. Об этом глава государства сообщил 7 мая на своей странице в Twitter.

Глава республики отметил, что правительство Казахстана выполнило поручение о полной доставке адресной социальной помощи нуждающимся людям.

«Справедливая социальная политика получит активное продолжение», — добавил Токаев.

Как сообщало ИА REGNUM, 9 апреля министр труда и социальной защиты населения Казахстана Бердыбек Сапарбаев заявил, что заявление на получение адресной социальной помощи в Казахстане подали 147 тыс. человек.

Читайте ранее в этом сюжете: Заявление на социальную помощь в Казахстане подали около 150 тыс. человек

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Политическая жизнь Казахстана
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить