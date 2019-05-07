Командующий КСИР: нефтяные ограничения США не сломят экономику Ирана

Тегеран, , 11:29 — REGNUM Главнокомандующий Корпусом стражей Исламской революции (КСИР) ВС Ирана генерал-майор Хоссейн Салами в ходе встречи с министром обороны ИРИ бригадным генералом Амиром Хатами заявил, что нефть не является «хлебом, который кормит Исламскую республику», в связи с чем новые ограничения США на импорт черного золота не сломят экономику страны, сообщило иранское информационное агентство «IRNA».

По словам генерала-майора, на текущий момент страна может гордиться тем, что способна самостоятельно противостоять давлению со стороны своих противников: как политическому, так и экономическому. Усиление санкций со стороны Соединенных Штатов не окажет на Иран сильного воздействия. Он также отметил, что за последние несколько лет, несмотря на санкции и тяжелое экономическое положение, Иран добился значительных успехов в развитии военно-технической сферы.

Раннее госсекретарь США Майк Помпео заявил, что США отменят квоты на импорт иранской нефти для ряда государств. Квоты были введены в мае 2018 года сроком на год после выхода США из СВПД. Они позволяли ряду государств импортировать иранскую нефть в ограниченных количествах в обход санкций.

Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД) или «ядерная сделка» был заключен в 2015 году лидерами Ирана, США, Франции, Великобритании, России, Китая и Германии. Документ отменил международные санкции в отношении Ирана, связанные с его ядерной программой. В 2018 году американский президент Дональд Трамп объявил об одностороннем выходе из договора.