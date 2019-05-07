Иранский эксперт: визит Зарифа в Россию и КНДР- тревожный сигнал для США

Тегеран, , 12:41 — REGNUM Иранский ученый профессор Али Бигдели заявил, что грядущий визит министра иностранных дел Ирана Мохаммада Джавада Зарифа в Россию и КНДР может сформировать новый единый фронт сопротивления политике США, что является, в свою очередь, тревожным сигналом для Вашингтона, сообщило иранское информационное агентство «IRNA».

По словам профессора, Иран будет укреплять отношения со странами азиатского региона, в особенности с Россией и КНДР, которые также противостоят санкциям США. При этом, ученый отметил, что Северная Корея не является той страной, которая может помочь Ирану решить его экономические проблемы: торговые отношения между государствами развиты слабо. Однако, имеется существенный потенциал для развития военно-технического и политического сотрудничества, в связи с чем Пхеньян и Тегеран смогут стать надежными союзниками.

Раннее министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф объявил о том, что в ближайшее время посетит Россию и КНДР. При этом дипломат заявил, что страны-соседи являлись и являются приоритетом внешней политики Ирана.