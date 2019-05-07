Порошенко опять не явился на допрос в Генпрокуратуру Украины

Киев, , 10:56 — REGNUM Сегодня, 7 мая, президент Украины Петр Порошенко в очередной раз не явился на допрос в Генеральную прокуратуру для подписания протокола его первых показаний в деле о расстреле людей на Майдане в 2014 году. Об этом 7 мая заявил на брифинге в Киеве глава Управления специальных расследований Генеральной прокуратуры Сергей Горбатюк. «Еще две недели назад на сегодня, на 10:00 7 мая, был вызван президент Украины Порошенко Петр Алексеевич для дополнительного допроса в качестве свидетеля. К сожалению, как вы видите, свидетель не пришел на допрос. Со следователем никто не связался, не сообщили ни о причинах неявки, ни о просьбе переноса… Будем его и дальше вызывать, пока не реализуем все наши процессуальные полномочия», — сказал Горбатюк.

Он сообщил, что Порошенко регулярно напоминали о необходимости явиться в ГПУ через генерального прокурора Юрия Луценко, пресс-секретаря Святослава Цеголко, а также передавали копии протоколов.

«Вызывался он для того, чтобы следователи задали дополнительные вопросы, которые касаются событий 18, 19 февраля, 1 декабря. С момента первого допроса, который произошел в ноябре 2016 года, Петр Алексеевич давал комментарии относительно майдановских событий, в которых содержались данные, которые он не предоставил во время первого допроса. Также в течении двух с половиной лет он не подписал протокол первого допроса. В связи с загруженностью президента он спешил, просил подписать на следующий день. Этот следующий день идет до сих пор, несмотря на десятки напоминаний… Допрос происходил под видеозапись», — добавил Горбатюк.

Как сообщало ИА REGNUM, 4 мая глава управления специальных расследований Генеральной прокуратуры Сергей Горбатюк заявил о готовности занять пост генерального прокурора при президенте Владимире Зеленском. По его словам, ГПУ нуждается в реформе.

«Начало ответа будет таким: необходимы изменения в Генеральной прокуратуре, потому что есть большое количество нарушений закона, которые в первую очередь идут от самого генерального прокурора. Это, в частности, вмешательство в расследование уголовных производств нашего управления», — рассказал Горбатюк.