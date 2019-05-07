Власти Индии выделили штату Орисса $144 млн после циклона «Фани»

Нью-Дели, , 11:24 — REGNUM Премьер-министр Индии Нарендра Моди выделил дополнительные 10 миллиардов рупий (144 миллиона долларов) для помощи правительству штата Орисса в преодолении последствий циклона «Фани». Об этом сообщило индийское новостное издание «NDTV Кхабар».

6 мая премьер-министр Нарендра Моди осмотрел с вертолета масштабы разрушений, вызванных циклоном «Фани» в Ориссе. Он также лично проконтролировал, какие меры были предприняты для ликвидации последствий стихийного бедствия на восточном побережье Индии. Нарендра Моди подчеркнул, что дополнительные команды экспертов из федеральных ведомств будут направлены в регионы, пострадавшие от циклона «Фани», для оценки причиненного ущерба. Сообщается, что помимо финансовой помощи местным властям правительство Индии выделит по 200 000 рупий (примерно 2 900 долларов) родственникам погибшим и по 50 000 рупий (примерно 700 долларов) раненым в результате стихийного бедствия.

Ранее Нарендра Моди также распорядился выделить 3,81 миллиарда рупий (55 миллиона долларов) для помощи штату Орисса в ликвидации последствий циклона «Фани». Напомним, что циклон «Фани» обрушился на индийские штаты Орисса, Андхра-Прадеш и Западная Бенгалия 3 мая. Скорость ветра в отдельных регионах достигала 180 км в час. По официальным данным число погибших составило 29 человек.