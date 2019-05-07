Глава индийской Бенгалии: «срок годности» Нарендры Моди подходит к концу

Нью-Дели, , 12:43 — REGNUM Главный министр индийского штата Западная Бенгалия и лидер партии «Всеиндийский тринамул конгресс» Мамата Банерджи заявила, что «политический срок годности» премьер-министра Индии Нарендры Моди подходит к концу. Об этом сообщило индийское новостное издание «Адж так».

В ходе митинга в городе Вишнупур, штат Западная Бенгалия, 6 мая Мамата Банерджи заявила, что «не будет отчитываться перед премьер-министром, чей срок годности подходит к концу». Ранее Нарендра Моди обвинил главу Западной Бенгалии в политизации циклона «Фани», обрушившегося на восточное побережье Индии 3 мая.

Премьер-министр подчеркнул, что Мамата Банерджи отказалась отчитаться перед центральным правительством о мерах, предпринимаемых для обеспечения безопасности населения и защиты инфраструктуры во время стихийного бедствия.

В ответ на критику главный министр Западной Бенгалии заявила: «В отличие от Нарендры Моди, который не отменил предвыборные митинги из-за циклона «Фани», я следила за спасательными работами в прибрежных районах своего штата. У меня не было времени отчитываться перед кем бы то ни было».

Напомним, что циклон «Фани» обрушился на индийские штаты Орисса, Андхра-Прадеш и Западная Бенгалия 3 мая. Скорость ветра в отдельных регионах достигала 180 км в час. По официальным данным число погибших составило 35 человек.