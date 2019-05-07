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США обеспечат поставки нефти в Индию в условиях санкций против Ирана

Политика

Нехватку нефти в Индии восполнят Саудовская Аравия и Объединенные Арабские Эмираты

США обеспечат поставки нефти в Индию в условиях санкций против Ирана
Иван Шилов © ИА REGNUM
Нефть

Нью-Дели, 7 мая 2019, 10:56 — REGNUM  США обеспечат поставки нефти в Индию в условиях санкций в отношении Ирана. Об этом 6 мая сообщило индийское новостное издание «Адж так» со ссылкой на заявление посла США в Индии Кеннета Джастера.

Кеннет Джастер особо подчеркнул, что США ведут переговоры о поставках сырой нефти в Индию с Саудовской Аравией и Объединенными Арабскими Эмиратами. По словам посла США в Индии, увеличение торговли энергоносителями между данными странами позволит избежать нехватки нефти в Индии в условиях санкций в отношении Ирана. Кеннет Джастер выступил с соответствующим заявлением после встречи министра финансов Индии Аруна Джейтли и министра торговли США Уилбура Росса.

Напомним, что США ввели санкции в отношении Ирана 5 ноября 2018 года. Вашингтон в порядке исключения разрешил восьми странам, в том числе и Индии, продолжать закупать нефть у Ирана. Исключительные условия действовали до 2 мая 2019 года. Отметим, что Индия занимала второе место после Китая по объему закупок иранской нефти. На Иран приходилось более 10% общего потребления нефти Индией.

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Зарубежная хроника
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