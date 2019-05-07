Братислава, Словакия, , 10:47 — REGNUM

Молдавия хочет, чтобы «Восточное партнерство» способствовало «большей сплоченности между Европейским союзом и его восточными партнерами». Об этом заявил на встрече министров иностранных дел стран — участниц Вышеградской группы и «Восточного партнерства» в Братиславе глава МИД Молдавии Тудор Ульяновский, передает ИА REGNUM.

Встреча, в которой также принимали участие представители ЕС и Румынии, была посвящена будущему «Восточного партнерства». Молдавский министр предложил ЕС и участникам программы сконцентрироваться на инициативах, направленных на улучшение качества жизни граждан.

Молдавия, по его словам, хочет, чтобы «Восточное партнерство» продолжало быть успешной инициативой, но «для этого требуется долгосрочное видение, которое будет сочетать углубление как политического диалога, так и отраслевого сотрудничества». Ульяновский также рассказал о своем видении укрепления сотрудничества с ЕС в энергетической и транспортной сфере.

Молдавию долгое время называли «историей успеха» «Восточного партнерства». История эта закончилась тем, что из банковской системы страны украли 1 млрд евро, а контроль над всей государственной и политической системой в стране захватил олигарх Владимир Плахотнюк.

В «Восточное партнерство», напомним, помимо Молдавии входят Украина, Грузия, Азербайджан, Армения и Белоруссия. В этом году отмечается 10-летие этой программы. В Вышеградскую четвёрку входят Польша, Чехия, Словакия и Венгрия. Организация была создана в 1991 году в венгерском городе Вышеград.