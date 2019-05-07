Приштина, Косово, , 11:20 — REGNUM

В ходе церемонии, посвященной 19-летию основания возглавляемой им политикой партии «Альянс за будущее Косово», прошедшей в Приштине, премьер-министр Косово Рамуш Харадинай призвал Сербию признать независимость и государственность Косово для того чтобы, как он выразился, «освободить таким образом и себя».

Как сообщает албанское новостное агентство «Telegrafi», Харадинай заявил, что признание Косово позволит Сербии облегчить экономическое развитие, ускорить процесс вступления в ЕС и пользоваться преимуществами свободной беспрепятственной торговли. Напомним, косовский премьер упорно, несмотря на давление со стороны ЕС и США, настаивает на том, что пошлина 100% на товары из Сербии будет отменена не ранее, чем Сербия признает Косово.

Премьер Харадинай подчеркнул, что независимое Косово будет домом не только для албанцев, но и для косовских сербов:

«Косово — мое государство, но оно также является государством косовских сербов. Сербия — их вторая семья, второй дом, первый их дом — это Косово, как и для всех сообществ, живущих в Косово. Косово — первый дом для меня и для всех, кто живет в Косово. Это наше государство».