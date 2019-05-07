Косовская оппозиция против приезда сербских лидеров в Тирану

Тирана, , 11:59 — REGNUM Центр косовской оппозиционной партии «Движение за самоопределение» в Тиране призвал институты государственной власти Албании публично разъяснить, кто именно из балканских лидеров прибудет в Тирану 8 и 9 мая и каким темам будет посвящена запланированная на этот день встреча. Представители Движения считают, что Сербия проводит враждебную политику по отношению к Албании и албанцем, а потому пригрозили протестами в случае прибытия сербских лидеров в Тирану.

Как сообщает албанское новостное агентство «Telegrafi», в обращении к СМИ представители албанской оппозиции заявили, что в случае, «если в Албанию был приглашен и прибудет президент Сербии Александр Вучич вместе со своим политическим собратом — экстремистом Додиком (Милорад Додик — глава Республики Сербской в составе Боснии и Герцеговины), гражданская реакция будет неизбежной».

Также представители косовской оппозиции заявили, что власти Албании должны выступить в поддержку пошлины 100%, введенной Косово на сербские товары, поскольку, по их мнению, принятие подобной меры является более чем оправданным с учетом политики демпинга по отношению к косовским товарам, проводимой сербским руководством.

Напомним, ранее в СМИ звучали сообщения о том, что в Тиране, куда прибудет верховный представитель ЕС по иностранным делам Федерика Могерини, пройдет встреча президента частично признанной республики Косово Хашима Тачи с его сербским коллегой Александром Вучичем. Темой встречи якобы должно стать возобновление диалога между Сербией и Косово.