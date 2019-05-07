Бывший министр Украины отметил пользу киевских санкций для ВПК России

Киев, , 10:34 — REGNUM Россия смогла создать целый ряд отраслей производства в сфере ВПК после прекращения военно-технического сотрудничества с Киевом, заявил бывший министр экономики Украины Виктор Суслов в эфире телеканала NewsOne.

Так, отказ Киева поставлять Москве силовые установки для боевых кораблей, который должен был якобы «подкосить все строительство флота в России», лишь задержал их сдачу на «год-другой». В результате Россия создала собственное производство двигателей, подчеркнул Суслов.

Кроме того, добавил экс-министр, отказ Украины поставлять России двигатели для вертолетов «должно было погубить целую российскую отрасль», но Москва создала собственную отрасль производства вертолетных двигателей.

«Они смогли это сделать, а мы не смогли», — констатировал Суслов.

Как сообщало ИА REGNUM, после госпереворота в 2014 года на Украине киевские власти пошли на обострение отношений с Москвой. В том числе пострадало и военно-экономическое сотрудничество между двумя странами.

В сентябре 2018 года вице-премьер РФ Юрий Борисов отметил, что российский военно-промышленный комплекс полностью преодолел зависимость от украинских комплектующих для военной техники.

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