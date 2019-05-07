В Раде объяснили, что делать Зеленскому, чтобы не было конфликтов

Киев, , 10:40 — REGNUM Избранный президент Украины Владимир Зеленский не распустит парламент нынешнего созыва независимо от даты его инаугурации.

Об этом заявил в эфире одного из украинских телеканалов народный депутат украинского парламента Игорь Попов.

«У нас будет уникальная ситуация, когда президент будет заниматься только работой президента более чем полгода, потому что у него нет представительства в парламенте, у него не будет большой фракции. Группа «Слуга народа» сформируется до 30 человек. Она будет оглашать инициативы президента. Но это не 150 человек Блока Петра Порошенко», — сказал Попов.

По его словам, президент Зеленский может определить некоторые законопроекты, которые отвечают его программе, как неотложные, и попросить парламент их рассмотреть.

«Это нормально. Он может внести от себя новые законопроекты, которые также может определить, как неотложные», — добавил Попов.

Депутат посоветовал Зеленскому сделать акцент на два блока вопросов из его предвыборной программы: народовластие и налоговая амнистия. Другие темы, по его словам, не являются конструктивными и приведут к масштабным политическим конфликтам.

«Это те вещи (народовластие и налоговая амнистия), по которым у нас может быть конструктивная дискуссия. Которая может объединить и депутатов, и общество. Если он начнет дискуссию с вопросов культуры, безопасности, Минских соглашений — это рассорит парламент между собой и президентом. Конструктива не будет», — прогнозирует Попов.

ИА REGNUM напоминает, что после второго тура президентских выборов депутаты Рады внесли на рассмотрение парламента законопроекты «О президенте Украины» и «Об импичменте президента Украины». Законопроекты предусматривают ограничение полномочий президента и законодательное закрепление процедуры его импичмента.

3 мая вице-спикер Рады, депутат от фракции Блок Петра Порошенко Ирина Геращенко заявила, что только на пленарной неделе с 14 по 18 мая, и не раньше этого срока, Верховная рада примет постановление о дате инаугурации новоизбранного президента Зеленского. Сам победитель президентских выборов настаивает на дате 19 мая.

Теоретически, сразу после инаугурации, Зеленский может объявить досрочные парламентские выборы, ссылаясь на решение суда об отсутствии правящей коалиции в Раде нынешнего созыва. Однако, по мнению большинства юристов и политологов, такое решение он может принять только до конца мая — потом в силу вступает мораторий, запрещающий роспуск парламента за полгода до очередных выборов Рады.