Выборы в Гагаузии: воображаемый друг Путина, фаворитка и явка под угрозой

Комрат, Молдавия, , 10:27 — REGNUM Три кандидата на поста башкана (главы) Гагаузии подали документы в Центральную избирательную комиссию Гагаузии. Как передает ИА REGNUM, это действующий башкан Ирина Влах, общественник Михаил Влах, а также житель Комрата Василий Аладов, называющий себя президентом придуманной им Гагаузской народной социалистической республики и пишущий на своей странице в Facebook воображаемые диалоги с президентом России Владимиром Путиным.

Экс-мэр Комрата Николай Дудогло, традиционно и безуспешно участвующий в выборах башкана, на этот раз решил бойкотировать выборы. А его сторонники незадолго до начала кампании внесли в законодательство поправки о том, что выборы состоятся при явке не менее 50%. Для Гагаузии это очень высокий показатель, и с учетом неучастия сторонников Дудогло в кампании преодоление порога явки находится под угрозой.

Эти шаги направлены против действующего башкана Ирины Влах, которая является явным фаворитом гонки. По соцопросам, она может победить уже в первом туре, и единственным препятствием может стать низкая явка избирателей.

Документы от потенциальных кандидатов на пост главы автономии ЦИК принимает до 30 мая. Чтобы стать кандидатом в башканы Гагаузии, претендент должен собрать от 1,5 тыс. до 2 тыс. подписей в свою поддержку. Согласно недавно внесенным поправкам в избирательное законодательство, кандидаты также должны пройти тестирование на знание гагаузского языка. Выборы башкана состоятся 30 июня.

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