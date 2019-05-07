«Отставка посла США — лишь первый шаг»: большой план Трампа для Украины

Киев, , 10:26 — REGNUM Замена Мари Йованович на посту посла США на Украине является плановой и осуществляется исключительно в связи с завершением трехлетней каденции дипломата.

Об этом сегодня, 7 мая, сообщает украинское государственное информагенство информационному агентство «Укринформ» со ссылкой на Государственный департамент США.

В сообщении подтверждается, что глава дипломатического представительства США покинет свой пост в мае. Конкретная дата отъезда Йованович из Киева на сегодня неизвестна — она, как сообщают в Госдепартаменте, еще «согласовывается с процессом передачи президентской власти в Украине».

Тема смены американского посла на Украине активно обсуждается и в центральных СМИ страны.

В частности, издание «Страна», ссылаясь на неназываемый источник, близкий к Госдепу, утверждает, что отставка Йованович и все последующие процессы, которые сейчас начнутся на украинском направлении американской политики, напрямую связаны с недавними переговорами Дональда Трампа и Владимира Путина.

«Руки у Трампа развязаны, и он приступает к реализации плана действий по нормализации отношений с Москвой. И одним из важнейших элементов будет мир на Донбассе. Компромиссное решение по этому поводу должно быть найдено в ближайшее время. По крайней мере политическая воля на это у обеих сторон есть. А чтобы процесс не тормозили прежние кадры Байдена и Керри, их постепенно будут убирать. Заменяя людьми с новым видением. И отставка Йованович — лишь первый шаг», — говорит источник украинского издания.

Эксперт Украинского института по правам человека Михаил Чаплыга в своем комментарии отметил, что для Йованович «пришел час расплаты за политических деятелей, устроивших на Украине колонну лоббизма по деконструкции государственности и мародерству страны».

Издание «Зеркало недели» сообщает, что посол США на Украине Мари Йованович покинет должность 20 мая, независимо от даты инаугурации нового президента.

ИА REGNUM напоминает, что Мари Йованович была назначена новым послом на Украине в мае 2016 года, а полноценную работу в Киеве начала в августе 2016 г.