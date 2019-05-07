Вашингтон, США, , 10:05 — REGNUM

Телефонный разговор лидеров России и США Владимира Путина и Дональда Трампа даёт возможность странам «двигаться вперед», заявил госсекретарь Соединенных Штатов Майк Помпео в интервью изданию Helsingin Sanomat.

Владимир Путин и Дональд Трамп. Иван Шилов © ИА REGNUM

По его словам, американский лидер осознает, что странам нужны два партнера, которые готовы соблюдать договор по контролю над вооружениями.

«У президента Трампа и президента Путина состоялся хороший разговор, — отметил Помпео. — Думаю, что он дает возможность сторонам двигаться вперед».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что беседа лидеров России и США, которая состоялась 3 мая по инициативе американской стороны, длилась более часа. Разговор носил деловой и конструктивный характер.

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