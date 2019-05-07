Нью-Йорк, США, , 10:03 — REGNUM

Министр иностранных дел Индонезии Ретно Марсуди приняла участие в открытии фотовыставки под названием «Инвестирование в мир», проходящей в рамках председательства Индонезии в Совете Безопасности (СБ) ООН 6 мая 2019 года, сообщает внешнеполитическое ведомство страны.

«Мы должны строить мир», — заявила глава МИД Индонезии на открытии фотовыставки в Нью-Йорке.

Известно, что фотовыставка призвана продемонстрировать реальные усилия Индонезии по проведению мероприятий по миростроительству в различных странах в рамках дипломатии Индонезии за последние пять лет.

Ретно Марсуди отметила, что для Индонезии мир отмечен не только отсутствием войны, но и обеспечением демократии и прав человека.

Напомним, фотовыставка, организованная в здании штаб-квартиры ООН в Нью-Йорке, будет проходить в течение двух недель, с 6 по 17 мая 2019 года. На церемонии открытия 6 мая присутствовали постоянные представители стран-членов ООН.

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