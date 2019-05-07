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Дипломаты России и ФРГ обсудили кризис Совета Европы

Политика

Также стороны обменялись мнениями по вопросам европейской безопасности

Москва, 7 мая 2019, 09:47 — REGNUM  Заместитель министра иностранных дел РФ Александр Грушко во время встречи с новым политдиректором МИД ФРГ Йенсом Плётнером подробно обсудили кризисную ситуацию в Совете Европы. Как уточнили в МИД РФ, Грушко принял своего коллегу накануне, 6 мая.

https://twitter.com/MID_RF/status/1125456491664871424

Замминистра российского внешнеполитического ведомства подчеркнул необходимость дополнительных усилий в целях выхода на решения министерской сессии комитета министров Совета Европы, «способствующие сохранению подлинно общеевропейского характера организации».

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Лавров: Без голоса России Совет Европы — в глубоком кризисе

Также состоялся обстоятельный обмен мнениями по вопросам европейской безопасности, прежде всего, в контексте отношений Россия — НАТО.

Как сообщало ИА REGNUM, Россия приняла решение не участвовать в ПАСЕ после того, как российская делегация была подвергнута репрессиям. Российских парламентариев в ПАСЕ лишили права голоса и запретили участвовать в руководящих органах Совета Европы. Сделано это было после того, как Крым вернулся в состав России.

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Ранее генеральный секретарь Совета Европы Турбьёрн Ягланд заявил, что Совет Европы оказался в кризисе после того, как лишил Россию права голоса в Парламентской ассамблее и лишился российских взносов в организацию. Генсек считает, что те меры, которые Совет Европы предпринял против России, в частности лишение российской делегации права голоса в ПАСЕ, не приведут к тому, что Крым вернётся в состав Украины, а в России улучшится правозащитная ситуация.

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МИД России
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