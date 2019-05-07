Цена на газ и электричество на Украине: «Пусть за это отвечает только Рада»

Киев, , 09:49 — REGNUM Верховная рада Украины планирует лишить новоизбранного президента Владимира Зеленского полномочий устанавливать цены на газ и электроэнергию для населения.

Об этом заявил в эфире одного из украинских телеканалов депутат украинского парламента Игорь Попов.

По его словам, Рада хочет сама назначать руководство Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКП). Также парламент может изменить схему назначения Национального антикоррупционного бюро (НАБУ).

«Ограничат (президенту) те полномочия, которые… не соответствовали Конституции — назначение главы НКРЭКП. Пусть эта комиссия формируется парламентом. Это экономический вопрос, который не характерен президенту… Возможно что-то и с назначением директора НАБУ», — сказал Попов.

ИА REGNUM напоминает, что последнюю серьезную ротацию в НКРЭКП президент Петр Порошенко провел в мае 2018 года, назначив сразу пять новых членов комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг. При этом Порошенко заявил, что процесс формирования нового независимого регулятора завершен.

«Изменения должны почувствовать и украинские граждане: мы должны заботиться о прозрачном формировании тарифов. Именно поэтому работа НКРЭКП должна быть прозрачной и понятной для граждан, также регулятор должен обеспечить эффективную антикоррупционную составляющую и быть хорошо понятным для международных партнеров», — подчеркнул тогда глава Украины.

После второго тура президентских выборов представитель штаба Зеленского Дмитрий Разумков заявил прессе, что снижение тарифов на коммунальные услуги не входит в компетенцию президента Украины.

«Это не совсем прерогатива президента. Если мы говорим о коррупционной составляющей, которая часто лежит в основе тарифов — то позиция президента во многом может повлиять на процесс», — сказал он.

Разумков подчеркнул, что нельзя обещать народу Украины, что это «произойдет через день-два» — процесс явно будет не простым.