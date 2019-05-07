Партия «Фидес» не поддержит кандидатуру Вебера на пост главы Еврокомиссии

Будапешт, , 09:43 — REGNUM Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан и его партия «Фидес» больше не поддерживают кандидатуру Манфреда Вебера на пост председателя Европейской комиссии. Об этом Орбан заявил 6 мая в Будапеште, пишет газета Kronen Zeitung.

Кандидат от Европейской народной партии Вебер ранее заявил, что не хочет становиться председателем Европейской комиссии с голосами от Венгрии.

«Если кто-то так оскорбляет страну, то премьер-министр этой страны более не может поддерживать его кандидатуру», — заявил Орбан.

«Фидес» будет искать другого кандидата, подчеркнул он.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Европейская народная партия приостановила членство «Фидес» в своих рядах. В преддверии выборов в Европейский парламент правящая венгерская партия налаживает контакты с правыми партиями стран Европы, в том числе с итальянской «Лигой» и Австрийской партией свободы. Напомним, выборы пройдут 23−26 мая.

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