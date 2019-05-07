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Двое журналистов Reuters освобождены в Мьянме

Политика

В декабре 2017 года двое обозревателей Reuters в Мьянме были арестованы по обвинению в попытке разглашения информации, представляющей угрозу для национальной безопасности страны

Нейпьидо, 7 мая 2019, 09:40 — REGNUM  Двое журналистов информационного агентства Reuters были выпущены на свободу в Мьянме, попав под амнистию, сообщает 7 мая Al Arabia.

Репортеры поблагодарили всех неравнодушных граждан, которые принимали активное участие в давлении на власть с целью изменения наказания. Один из отпущенных на свободу пообещал вернуться к своей деятельности.

Напомним, в декабре 2017 года двое обозревателей Reuters в Мьянме были арестованы по обвинению в попытке разглашения информации, представляющей угрозу для национальной безопасности страны.

Журналисты освещали внутренний конфликт, вызванный действиями боевиков из «Армии освобождения рохинджа», совершающих нападения на правительственные посты в мятежном штате Ракхайн.

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